Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak

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01/01/2023

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Çavuşoğlu, Pele'nin cenaze törenine katılacak

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Brezilyalı efsane futbolcu Pele için yarın yapılacak cenaze törenine katılacağı bildirildi.

Diplomatik kaynaklardan alınan bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Brezilya'nın yeni seçilen Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın yemin töreninde Türkiye'yi temsil edecek olan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Pele'nin cenaze törenine katılması talimatı verdi.

Çavuşoğlu, Pele için 2 Ocak'ta Brezilya'nın Santos kentinde düzenlenecek cenaze törenine katılacak.

Pele ismiyle tanınan ve futbol tarihinde olağanüstü başarılara imza atan futbolcu Edson Arantes do Nascimento, 29 Aralık'ta Sao Paulo'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti.

01/01/2023 17:53
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TAGS: Çavuşoğlu, Pele’nin cenaze törenine katılacak
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