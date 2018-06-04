Çavuşoğlu, Pompeo ile bir araya geliyor

Türkiye-ABD ilişkilerinde kritik gün geldi çattı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin başkenti Washington'da mevkidaşı Mike Pompeo ile bir araya geliyor. Görüşmenin kilit konusu ise Menbiç. Tarafların, Ankara'da varılan mutabakatı anlaşmaya dönüştürmesi bekleniyor.

Türkiye ile ABD, Menbiç konusunda yaşanan krizi aşmak için oluşturdukları ortak çalışma grubunun toplantılarını tamamladı. Şimdi ise dışişleri bakanları düzeyinde anlaşmanın sağlanıp sağlanamayacağı noktasına gelindi.

DW Türkçe’de yer alan habere göre, ortak çalışma grubunun 25 Mayıs'ta Ankara'da yaptığı toplantının ardından Ankara-Washington hattında gerginliğe neden olan Menbiç konusunda izlenecek yol haritasının ana hatlarının belirlendiği taraflarca yapılan ortak açıklamayla duyuruldu. Ancak bu açıklama bile tarafların gerçekten anlaşıp anlaşmadıklarına ilişkin meraklı soruları bitirmedi. Öyle ki Ankara'da hükümet yetkililerince dillendirilen “Anlaşma sağlandı” mesajlarına Washington yönetiminin “Henüz anlaşma yok, görüşmeler sürüyor” yanıtıyla karşılık vermesi, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun mevkidaşı Mile Pompeo ile yapacağı görüşmeyi daha da kritik hale getirdi. Görüşmenin özellikle Suriye konusunda bir “kilometre taşı” olacağını belirten Türk Dışişleri yetkilileri, bir yol haritası üzerinde durulduğunu ancak bu haritanın bir anlaşmaya dönüşmesinde görüşmeden çıkacak kararların belirleyici olacağına dikkat çekiyor.