Çavuşoğlu: Reform gündeminde kararlıyız, AB bize destek olmalı

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Avrupa ülkelerinin Ankara büyükelçileriyle Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

2021'in dayanışmanın, çok taraflılığın, diplomasi ve diyaloğun hakim olduğu bir sene olmasını dilediklerini söyleyen Çavuşoğlu, "Bu vesile ile tüm insanlığın zorlu pandemi sürecinden çıkışı için umut verici aşı çalışmaları nedeniyle bilim insanları Uğur Şahin ve Özlem Türeci'yi ve onları fedakarca yetiştiren ailelerini saygıyla selamlıyorum" dedi.

Reform gündeminde kararlı olduklarını anlatan Çavuşoğlu, şunları söyledi:

"AB bize destek olmalı. Geleceğimizi Avrupa’da görüyor ve bunu birlikte inşa etmek istiyoruz.”

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12/01/2021 11:26