Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle anlaşmalar yapabiliriz

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’le ilgili açıklama yaptı.

ads
06/12/2019

ads
Çavuşoğlu: Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle anlaşmalar yapabiliriz

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO planlarıyla ilgili, “Türkiye taviz verdi yorumları doğru değil. Bizim plan (YPG/PYD/PKK’nın tehdit olarak nitelendiği) yayımlanmadan onların planı da (Baltık) kesinlikle yayımlanmayacak.” dedi.

Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’le ilgili, “Rum kesimi hariç bölgedeki tüm ülkelerle ikili ve çok taraflı anlaşmalar yapabiliriz.” ifadelerini kullandı.

(BRT/AA)

06/12/2019 15:30
ad

Bu habere tepkiniz:
TAGS: Çavuşoğlu, Doğu, Akdeniz’le, ilgili, rum, anlaşma, haber, kıbrıs,
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.