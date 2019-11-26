Çavuşoğlu, Rüstemoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Atlas Rüstemoğlu için başsağlığı mesajı yayımladı.

Bakan Çavuşoğlu’nun mesajı şöyle;

“Bugün ani bir şekilde rahatsızlanarak gözlerini hayata yuman evladımız, öğrencimiz Atlas Rüstemoğlu’nu zamansız kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşamaktayız.

Kelimelerin anlamını yitirdiği bu acı günde, kaybettiğimiz evladımızın mekanı cennet olsun. Ailemize ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağolsun”.

BRTK

26/11/2019 19:37