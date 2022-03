Çavuşoğlu: Rusya-Ukrayna müzakerelerinde en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi

Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde düzenlenen Rusya ve Ukrayna heyetleriyle müzakere toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın krizin başından bu yana her iki ülkenin cumhurbaşkanları başta olmak üzere yoğun bir diplomasi yürüttüğünü hatırlatan Çavuşoğlu, 10 Mart tarihinde Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ve Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'yı bir araya getirdiklerini hatırlattı.

Çavuşoğlu, bu toplantının hemen ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Lavrov ve Kuleba'yı Moskova'da ziyaret ettiklerini belirtti.

Bugün de her iki tarafın müzakere heyetlerini İstanbul'da bir araya getirdiklerini aktaran Çavuşoğlu, toplantının açılışının Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılmasının, Türkiye'nin her iki ülkeye ve barışın sağlanmasına verdiği önemin bir göstergesi olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, "Her aşamada taraflar arasında yakınlaşmanın arttığını bugün memnuniyetle görüyoruz. Bu sürece katkıda bulunmaktan, destek vermekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Her zaman vurguladığımız gibi en öncelikli konu bir an önce ateşkesin sağlanması, kalıcı bir siyasi çözümün önünün açılmasıdır." dedi.

Binlerce insanın ölmesine ve milyonlarca insanın yerlerinden edilmesine yol açan savaşın artık durması gerektiği çağrısını yapan Çavuşoğlu, "Bazı konularda uzlaşı ve ortak anlayışa varıldı. Müzakerelerin başlamasından bu yana en anlamlı ilerleme bugün kaydedildi. Daha zor meselelerin üst seviyelerde ele alınacağını görüyoruz. Bundan sonraki süreçte her iki ülkenin dışişleri bakanlarının bir araya gelerek ortak anlayışa son şeklini vermeleri öngörülmektedir. Ardından her iki ülkenin cumhurbaşkanlarının bir araya gelmeleri gündemdedir." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Antalya'da olduğu gibi bugün de taraflarla ayrı ayrı görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirterek her iki tarafı bir an evvel ateşkesi sağlanması konusunda teşvik ettiklerini kaydetti.

"Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz"

Çavuşoğlu, görüşmelerde insani yardım ve insani koridorlarının açılması konularını da ele aldıklarını belirterek "Bugüne kadar 16 bin 500'den fazla vatandaşımızı Ukrayna'dan tahliye ettik." dedi.

Hem Türk vatandaşlarının hem de üçüncü ülke vatandaşlarının tahliyesi için taraflarla ve uluslararası kuruluşlarla eşgüdüm içinde çalışmaların yürütüldüğünü dile getiren Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Bölgede mahsur kalan gemilerimizin çıkış ve seyrüsefer güvenliği konusunu da gündeme getirdik. Bugünkü görüşmeler, önceki görüşmelerde olduğu gibi tarafların Türkiye'ye duydukları güvenin bir göstergesidir. Bize duyulan güvenin ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. Akan kanın durdurulması, ateşkesin sağlanması ve kalıcı bir barışa ulaşılması için uluslararası toplumla eşgüdüm halinde çabalarımızı sürdüreceğiz."

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın ve Bakan Çavuşoğlu Rusya ve Ukrayna heyetleriyle görüştü

Bu arada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna müzakere heyetleriyle bir araya geldi.

Kalın ve Çavuşoğlu, Rusya ve Ukrayna taraflarının hem heyet başkanları hem de heyetler arası görüşmelerinin ardından, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde her iki heyetle bir arada görüştü.

Görüşmede, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal da yer aldı.

Ayrıca, Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, heyetlerin İstanbul'daki görüşmelerinin tamamlandığı, yarın devam etmeyeceği bildirildi.

29/03/2022 16:58