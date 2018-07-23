Çavuşoğlu, saat 19.00’da Ada’da olacak

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’deki seçimin ardından almış olduğu görev sonrası KKTC’yi ilk kez ziyaret ediyor. Çavuşoğlu, Kıbrıs konusunda önümüzdeki dönemde atılabilecek adımlara ilişkin değerlendirmelerde bulunmak amacıyla bu akşam KKTC’ye gelecek.

Saat 19.00’da Ada’ya gelmesi beklenen Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ilk olarak Cumhurbaşkanı Akıncı tarafından kabul edilecek.Akıncı- Çavuşoğlu görüşmesi saat 19.30’da başlayacak, akşam yemeğinde devam edecek.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, yarın sabah Cumhurbaşkanlığında Cumhurbaşkanı Akıncı ile Meclis’te temsil edilen siyasi parti liderleri ile toplantı yapacak.

Toplantının ardındansa ortak basın toplantısı düzenlenecek. Çavuşoğlu’nun yarın saat 11.50’de KKTC’den ayrılması öngörülüyor.