Çavuşoğlu: Savcılıktan görüş bekliyoruz, bizim açımızdan izinler iptal!

Ülkemizde Kıbrıs Toplum ve Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde devam eden soruşturma dikkatleri üniversitelere çekti. KKTC’de faaliyet gösteren aktif 24 üniversite var. Ancak 12 farklı üniversite açma izini onaylanmış durumdaydı. Meclis kürsüsünde konuya ilişkin açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, söz konusu 12 izinin yasa gereği iptal edildiğini söyledi.

Söz konusu izinlerle ilgili Savcılık görüş beklendiğini de ifade eden Çavuşoğlu, Savcılık’ın kendilerine izin sahiplerine yazı göndermeleri gerektiği yönünde bir cevap vermesi durumunda 48 saat içerisinde bu yazıların gönderileceğini söyledi.

Çavuşoğlu’nun konuşması şöyle:

Üniversite sayısıyla ilgili bir tartışma var. Ön izin tartışmaları devam ediyor toplamda 36’ya ulaştı. 2017 beri hiçbir açma ön izni ne meclis tarafından ne de hükümetler tarafından verilmemiştir.

Aktive olmamış 12 üniversitenin yine bu mecliste başlayan bir tartışma sonucu iptal yazısını yazma ihtiyacı olmuş olabilir. Bizim açımızdan açma ön izni olan üniversitelerin 2 yılın hitamında bu izin hakları yoktur. Ve iptaldir. Bugüne kadar bilinen ve konuşulan hukuk çevrelerinde böyleydi. Bu olayın tırmanmasıyla birlikte ayı koşulları taşıyan bir üniversiteden dolayı savcılığa bir soru sorduk. Savcılıktan bu hafta cevabı bekliyoruz eğer bizim önceki yasaya göre verilmiş ve iki yılın hitamında açma ön iznini bittiğini söyleyen yasa yeterli değil veya bir yazı yazmanız gerekir diye bir yazı gelirse savcılıktan bilesiniz ki bu yazı geldikten 48 saat içerisinde tüm üniversitelere açma ön izinlerinin iptal edildiğine dair yazı yazılacaktır.

Hükümet edenlerin her gün üniversite dağıttığına dair bir yaklaşım en azından 2017’den sonra söylenemez. 7 yıldır ülkede üniversite açma izni verilmiyor.

Açma ön izni olup da üniversiteleşmeyenler de beklemede bizim açımızdan da bunların iptal edildiğini düşünmekteyiz yasa gereği.