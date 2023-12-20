Çavuşoğlu, Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı, şehitleri andı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 21-25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu mesajında, tarihini bilen, kültürel mirasına sahip çıkan, vatanına ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeye odaklandıklarını vurguladı.

Çavuşoğlu mesajında, “Kıbrıs Türkü’nü adadan yok ederek, Kıbrıs’ı Yunanistan’a bağlamak isteyen Yunan cuntası destekli EOKA terör örgütünün 21 Aralık 1963 tarihinde başlattığı soykırım harekatı, dünya tarihine ‘Kanlı Noel’ saldırıları olarak geçmiş ve bu saldırılar sonucunda, birçok kardeşimiz şehit olmuş, on binlerce insanımız da baskı altında insanlık dışı bir yaşam sürmek veya göç etmek zorunda bırakılmıştı. Ancak, Kıbrıs Türk halkı, tüm bu acılara, kayıplara ve zorluklara rağmen, umudunu, azmini ve vatan sevgisini kaybetmeden, ada’daki Türk varlığını korumak ve gelecek kuşakların vatanlarında hür yaşamalarını sağlamak için, tarihe altın harflerle yazılmış bir direniş ve mücadele ortaya koymuştur” ifadelerine yer verdi.

Kıbrıs Türk halkının ortaya koyduğu kararlı mücadelenin bugün özgürce, başı dik ve onurlu şekilde yaşamasına olanak tanıdığını kaydeden Çavuşoğlu, Kıbrıs Türkü’ne düşen en önemli görevin kendisine miras bırakılan devleti yaşatmak, menfaatlerini büyük bir kararlılıkla korumak ve yaşanan kötü acıların bir daha yaşanmaması için her türlü mücadeleyi göstermek olduğunu belirtti.

Çavuşoğlu mesajının devamında, “Bizler de Bakanlık olarak bu sorumluluk bilinciyle hareket ederek, milli eğitimin temel hedefleri doğrultusunda, tarihini bilen, kültürel mirasına sahip çıkan, vatanına ve değerlerine bağlı nesiller yetiştirmeye odaklanıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle, verdikleri büyük mücadeleler ile bizlere kutsal vatan topraklarını emanet tüm şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.