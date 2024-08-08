Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sıla 4 grubu üyesi Ferahzad Gürsoy'u kabul etti.

Görüşmede, Sıla 4 grubunun eserlerinin bulunduğu "Bir Damla Akdeniz Notaları" isimli kitabın okullara dağıtılarak yardımcı kaynak olarak kullanılması yönünde görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca, kültürel mirasın korunması ve yeni nesillere aktarılması amacıyla, bilinen ve bilinmeyen tüm Kıbrıs Türk halk ezgilerinin tek bir kitapta toplanarak önemli bir kaynak oluşturulmasına yönelik projenin hayata geçirilmesine karar verildi.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Sıla 4 grubunun Kıbrıs Türk müziğine yaptığı katkıların, kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük bir öneme sahip olduğunu vurguladı.

Grup üyelerinin özverili çalışmaları sayesinde Kıbrıs Türk müziğinin zenginliğinin daha geniş kitlelere ulaştığını belirten Çavuşoğlu, Sıla 4 grubunun eserlerinin bulunduğu "Bir Damla Akdeniz Notaları" isimli kitabın okullarda öğrenciler ve öğretmenlerle buluşturulması için gerekli desteği vereceklerini söyledi.

Bu noktada, Kıbrıs Türk halk ezgilerinin tek bir kitapta toplanması yönünde ortak bir projeyi hayata geçirerek, bu değerli eserleri gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini dile getiren Çavuşoğlu, bu projenin kültürel mirasın korunması ve gençlerin kendi kültürlerini tanıma ve sahiplenme sürecinde önemli bir rol oynayacağını vurguladı.

Çavuşoğlu, Bakanlık olarak, Kıbrıs Türk müziğinin daha geniş kitlelerce tanınması ve sevilmesi için bu tür projelere her zaman destek vermeye devam edeceklerini belirtti.

Ferahzad Gürsoy ise konuşmasında, Sıla 4 grubunun kuruluşunun 60. yılı dolayısıyla "Bir Damla Akdeniz Notaları" isimli kitabı yayımladıklarını ve kendilerine ait eserlerin notalarını müzikseverlerle buluşturduklarını söyledi.

Kıbrıs Türk müziğinin korunması ve yaygınlaştırılması adına yapılan çalışmalara destek verilmesinin kendileri için büyük bir motivasyon kaynağı olduğunu belirten Gürsoy, "Bir Damla Akdeniz Notaları" kitabının okullarda kullanılması ve Kıbrıs Türk halk ezgilerinin tek bir kitapta toplanması projelerinin, kültürel mirasın gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Gürsoy, bu projelerin gerçekleşmesiyle birlikte, gençlerin kendi kültürel kökenlerini daha iyi tanıyıp, müziğe olan ilgilerinin artacağını ifade ederken, Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Bakan Çavuşoğlu’na desteklerinden ötürü teşekkür etti.

Gürsoy, konuşmasının ardından "Bir Damla Akdeniz Notaları" isimli kitap ile birlikte Sıla 4 grubuna ait eserlerin bulunduğu albümleri Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu'na takdim etti.