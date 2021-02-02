Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yaklaşık bir buçuk saat süren bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşme sonrası Cumhurbaşkanı Tatar ve Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu basın açıklaması yaptı.

TC Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: Siyasi eşitlik olmuyorsa, egemen eşitlik olacak. Artık egemen eşitlik temelinde müzakere olacak.

"Halk, Cumhurbaşkanlığı seçiminde verdiği oyla 2 devletli çözüm istediğini gösterdi. Biz de önümüzdeki süreçte müzakereleri bu zeminde yürüteceğiz.. 5+1’de müzakere için zemin var mı göreceğiz"

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02/02/2021 16:07