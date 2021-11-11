Çavuşoğlu: Süt fiyatında bir ayarlama yapılacak!

Tarım ve Doğal Kaynakları Nazım Çavuşoğlu, sürdürülebilir tarımın önemine işaret ederek, üretime destek verileceğini söyledi. Çavuşoğlu, kur ve emtia fiyatlarının kendilerini zora soktuğunu ve hesapları alt üst ettiğini belirtti.

Tarıma ciddi anlamda destek verildiğini söyleyen Çavuşoğlu, arpa desteğini 1 TL’ye çektiklerini, gübrede torba başına 70 TL destek verileceğini belirtti. Küçükbaş hayvancıya da destek verileceğini ifade eden Çavuşoğlu, kuraklık çalışmalarının siyasetten ari şekilde yapıldığını kaydetti.

Çavuşoğlu, süt fiyatında bugün bir ayarlama yapacaklarını dile getirdi.

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11/11/2021 17:02