Çavuşoğlu: Tavan çökmedi, sıva düştü

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), Canbulat Özgürlük Ortaokulu'nda geçtiğimiz hafta sonu bir sınıfın tavanının çöktüğünü resmi sosyal medya hesabından duyurdu. Konunun gündem olması üzerine Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu meclis kürsüsünde ilginç bir savunma yaptı “Tavan çökmedi, sıva düştü” dedi.

Bakanı Çavuşoğlu, Canbulat Ortaokulu’nda tavandaki sıvanın paslanan demirden ötürü düştüğünü savundu.

Ülkemizde 162 okulun olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu söz konusu okulların 80-100 senelik olduğunu hükümete yüklenilmesinin doğru olmadığını savundu.