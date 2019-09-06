Çavuşoğlu, Teknik Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu'nu Kabul Etti

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ahmet Arslan başkanlığındaki Teknik Öğretmenler Derneği Yönetim Kurulu heyetini kabul etti.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Dernek Başkanı Ahmet Arslan kabulde yaptığı konuşmada, Bakan Çavuşoğlu’na yeni görevinde başarılar dileyerek, derneğin gerçekleştirdiği faaliyetler hakkında bilgi verdi.

Derneğin kuruluş amacının mesleki eğitime katkı koymak olduğunu söyleyen Arslan, dernek olarak çalışmalarını, nitelikli elemanların kalitesinin arttırılması ve meslek lisesi öğretmenlerinin kendilerini geliştirmesi yönünde sürdürdüklerini belirtti.

Ülkenin nitelikli eleman yetiştirme konusunda sıkıntılar yaşadığına da değinen Arslan, bu sorunların çözümünün ancak eğitimle yakalanabileceğine dikkat çekerek, üretken, çalışkan ve bilinçli toplumu ancak eğitimle sağlayacaklarına inandığını ifade etti.

ÇAVUŞOĞLU: “EĞİTİM SİSTEMİMİZ GÖZDEN GEÇİRİLEREK YENİDEN YAPILANDIRILMALI”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu dernek yetkililerin çalışmalarını takdirle takip ettiğini ve derneğin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Mesleki eğitimde hala daha piyasanın ihtiyaçlarını karşılayacak noktada olmadıklarını da kaydeden Çavuşoğlu “Her ülke kendi ihtiyaçlarını karşılamak durumundadır. Bizim bu kabiliyetimiz vardır ancak ülkenin yapısından dolayı içimize kapandık” ifadelerini kullandı.

Bunun en büyük nedenlerinden birinin de eğitim sistemindeki hedefsizlik ve plansızlık olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Eğitim sistemimizin gözden geçirilerek yeniden yapılandırılması gerekiyor. Vizyonumuz dahilinde bu bilinç ve sorumlulukla hareket ediyoruz.” dedi.

Mesleki teknik eğitime verilen değerin eksik kalmadığını ancak toplum içerisinde oluşan algı nedeniyle geçmiş dönemlerde bu okullara ilginin azaldığını anımsatan Çavuşoğlu, son zamanlarda bu algının terse döndüğünü ve meslek liselerine olan ilginin arttığını söyleyerek, bugün meslek liselerine olan ilgi nedeniyle okulların hak ettiği öğrenci kapasitesine ulaştığını belirtti.

“MESLEKİ EĞİTİM KAMPÜSÜ MUTLAKA HAYATA GEÇİRİLMELİ”

Meslek liselerine gösterilen ilginin memnuniyet verici olduğunu ancak artan ilgi nedeniyle Mesleki Eğitim Kampüsü’nün mutlaka hayata geçirilmesi gerektiğini dile getiren Çavuşoğlu, 200 dönüm arazi üzerine yapılması planlanan kampüsün alan projesini onaylattıktan sonra bu kampüsü modüler bir biçimde hayata geçirme hedefinde olduklarını söyledi.

Ülkeyi meslek sahibi olan insanların geliştirebileceğini belirten Çavuşoğlu, “Kampüs projesini hayata geçirmemizle birlikte, ülkenin ihtiyaçlarını karşılamak adına büyük bir adım atacağız” ifadelerini kullandı.

Hizmet içi eğitim kurslarıyla ilgili çok ciddi bir program hazırladıklarını söyleyen Çavuşoğlu, öğretmenlere her türlü hizmet içi eğitim kurslarını gerçekleştirme hedefinde olduklarını, bu bağlamda da dernekle iş birliği yapabileceklerini kaydetti.