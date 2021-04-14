Çavuşoğlu test sonucunu evinde bekliyor

Tarım Bakanlığı, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Tarım Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile birlikte Türkiye’deki temaslarını tamamlayıp ülkeye döndükten kısa bir süre sonra COVID-19 olduğunu öğrenmesinin ardından PCR testi yaptıran Bakan Nazım Çavuşoğlu’nun test sonucu henüz çıkmadı.

Nazım Çavuşoğlu, test yaptırmasının üzerinden 24 saat geçmesine rağmen sonucunu evde izole bekliyor.

Çavuşoğlu, Türkiye dönüşünde test yaptırmasının ardından ikinci testi dün yaptırmıştı. Çavuşoğlu,Türkiye’den dönünce dört gün Bünyamin beyle görüşmedim” şeklinde açıklama yapmıştı.

Bu habere tepkiniz:



14/04/2021 09:56