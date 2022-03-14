Çavuşoğlu, Tıp Bayramı Dolayısıyla Mesaj Yayımladı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, pandemi döneminde karşılaştıkları zorluklara rağmen büyük özveri ve görev bilinciyle mesleklerini yerine getiren doktorların ve tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramı'nı kutlayan Çavuşoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi.

“İki yılı aşkın süredir tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüs salgını ile hayatımızın her anını etkileyen bu süreçte; sağlık çalışanlarımız, insanüstü bir özveri ve gayretle mesleğini icra ederek, canla başla çalışmıştır. Bu süreç, sağlık çalışanlarımızın ve sağlık sisteminin hayatımızda ne denli önemli bir yeri olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatmıştır.

Sağlığımızı ve hayatımızı emanet ettiğimiz tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutluyor, sağlık hizmetlerinin yürütülmesindeki özverili gayretlerinden dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.”

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14/03/2022 11:41