Çavuşoğlu, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal’ı kabul etti

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere KKTC’ye gelen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal’ı ve beraberindeki heyeti kabul ederek görüştü.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Yüksek Öğrenim ve Dışilişkiler Dairesi Müdürü Behcet Çelebi ve Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi (KEİ) Koordinatörü Ömer Cihan da hazır bulundu.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu kabulde yaptığı konuşmada, TÜBİTAK’ın çok önemli bir kurum olduğunun altını çizdi ve bu doğrultuda temmuz ayında Ankara’da yaptıkları görüşmenin ardından, geçen ay iş birliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

Yapılan görüşmeler çerçevesinde TÜBİTAK’ın KKTC üniversitelerinin bilim ve teknoloji alanlarında yapacağı çalışmalara destek vereceğini belirten Çavuşoğlu, imzaladıkları protokol ile KKTC’deki bilim insanlarının TÜBİTAK programlarına başvurabilmesinin, değerlendirme ve izleme sistemlerinden faydalanabilmesinin önünü açtıklarına dikkat çekti.

Bu bağlamda, TÜBİTAK’ın KKTC üniversitelerine ve bilim insanlarına vereceği desteğin önemine dikkat çekerek, yürüttükleri iş birliğinin çok değerli olduğunu ve bu iş birliği ile KKTC’deki bilim insanlarına çok büyük fırsatlar yaratıldığını belirten Çavuşoğlu, kurulan iş ve güç birliğinin daha da gelişeceğine inandığını belirtti.

KKTC yükseköğrenimine verdikleri desteklerden ötürü TÜBİTAK’a ve Prof. Dr. Hasan Mandal’a teşekkürlerini de ileten Çavuşoğlu, bugün Hasan Mandal ile birlikte üniversite rektörlerinin de katılacağı bir değerlendirme toplantısı düzenleyeceklerini söyledi.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise kendilerini kabul eden Çavuşoğlu’na teşekkür ederek, TÜBİTAK olarak KKTC’deki üniversitelerin bilim ve teknoloji alanında altyapılarını geliştirmek ve bu alanda yapacakları projelere destek vermekten memnuniyet duyduklarını söyledi.