Çavuşoğlu: TÜK, hükümetlerin yanlış icraatları nedeniyle sorun yaşıyor

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Toprak Ürünleri Kurumu’nun (TÜK) aslında para sıkıntısı bulunmadığını ancak hükümetlerin yanlış icraatları yüzünden sorunlar yaşandığını belirterek, “Aslında TÜK’ün ciddi oranda devletten alacağı var. Hükümetler halka şirin görünmek için TÜK’ten sübvansiyon talep ediyor, ‘sen fiyatı düşür aradaki farkı ben sana öderim’ diyor ama ödemiyor. Parayı zamanında alamadığımız için zarar ediyoruz” dedi.

TÜK’ün ve SÜTEK’in Kalkınma Bankası’ndan borçlandırılmasına muhalefetten eleştiri geldiğini ama bu tepkinin doğru olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Kalkınma Bankası’nın misyonunun reel sektöre borç vermek olduğu söyleniyor, doğrudur ama bizim yaptığımız da reel sektöre bir hizmettir. Yine reel sektör faydasını görecek” dedi.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Haber Kıbrıs Web TV’de yayınlanan Markaj programına katıldı ve Markaj programına katıldı.

“Eylem yerine masaya gelin demiştim”

Nazım Çavuşoğlu, Hayvancılar Birliğinin geçen hafta yaptığı araçlı eylem hakkında konuşarak, “Eylem bir haktır ancak başkalarının haklarını engellemesi doğru değildir. Eylemden birkaç gün önce görüştük. ‘Eyleme gerek yok, devlette para yoktur’ dedim. ‘Gelin masaya oturalım sorunları konuşalım’ dedim. ‘Arpaya zam yapmayalım, Kalkınma Bankasından size para vereceğim, süt yem paritesi konusunu konuşalım’ dedim dinlemediler eyleme gittiler. O gün söylediklerim ve yazılan metinde söylediklerimde değişiklik olmadı. Komite kuruldu çalışmalar başladı” dedi.

“Sütün fiyatı artarsa satılamaz”

Çavuşoğlu, süt yem paritesine de değinerek, “1.30 süt yem paritesinde aile işletmesi tanımı bellidir. Ayda 14 bin TL geliri olan işletme aile işletmesidir. Bu tanımı uygun görürlerse pariteyi uygulayabiliriz. Süt miktarının borsada değerlendirileceğini söyledim. Sütü 2.65 TL yapmak istediler, ‘süt fiyatı yüksek olursa satılamaz ve ben bu sütü döktürmem’ dedim. Bir tanker süt bugün satılamadı. 30 Hazirana kadar arpa fiyatını yükseltmeyiz söz verdik” diye konuştu.

“Süt satışı için tüketimin artması lazım”

Türkiye’de ve Arap ülkelerinde hayatın normale dönmemesi ve stokların dolu olmasından dolayı süt satışında sıkıntı olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Dünya hareket ederse, Türkiye’ye turist gelirse yurt içi ve dışında satışlar artar. İhracat ve satış için tüketimin atması lazım” ifadelerini kullandı.

“Türkiye’den 5 bin hayvanın gelmesini erteledik”

Hellim tesciliyle ilgili komitenin çalışmalarına devam ettiğini anlatan Çavuşoğlu, “AB ülkelerinden hayvan ithal etmemiz gerektiği için ileride Rum lobisine takılmamak amacıyla, Türkiye’den 5 bin hayvanın gelmesini erteledik” şeklinde konuştu.

“Kuraklık var, arpa sorunu yaşanacak”

Ülkede kuraklık olduğunu ve arpa sorunu yaşanacağını aktaran Çavuşoğlu, “Arpa ithal etmekle ilgili çalışmalar sürüyor. 52 bin ton gelecek. Kısa süreli 10 bin ton arpa almak için ihaleye çıkılacak. Ayda 10 bin ton arpaya ihtiyaç var. İthalin önü açık olmalı ancak fiyatlar yüksek. Devletin sübvansesiyle sektör ilerliyor. Ülkede yüzde 50 kuraklık var. Tohum ve yemde sıkıntı var” dedi. Kuraklık parası ödemekle ilgili sıkıntı yaşanamayacağını belirten Çavuşoğlu, “Kaynak sıkıntımız yok, Tarım Sigortası Fonu’nda para var” diye konuştu.

“Maliyeden 70 milyon TL alacağımız var”

Maliyeden 70 milyon TL alacakları olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, “Bu bizim paramız, maliyenin bize faiz de ödemesi gerekiyor. Parayı almadığımız için 10 milyon TL faiz kaybettik. Ara ödemeleri bankadan aldığımız faizle öderdik. Tarım sigortasındaki kaynağı bankaya koysak, faiziyle ara ödemeleri yapabiliriz” diye konuştu.

“Hellimin UBP’lilere de gitmesi normaldir”

Devletin ihtiyaçlı ailelere dağıtmak ve üreticiyi rahatlatmak için satın aldığı hellimlerin UBP’li örgüt başkanları tarafından dağıtıldığı iddiasını değerlendiren Çavuşoğlu, şunları söyledi:

“3 milyona kadar alabileceğimizi söylemiştik, 2 milyon 100 bin TL tutarında hellim alındı. 30 ton askere hibe edildi. Yaşlı bakım evleri, yardım merkezleri, 28 belediyeye, kaymakamlıklara ve muhtarlıklara verildi. Belediyenin tespit edemediği ihtiyaçlı kişi ve aileleri muhtarlıklar ve kaymakamlıklar bilmektedir. El birliğiyle dağıttık. Bu ülkenin yüzde 40 vatandaşı UBP’lidir. Hepsinin durumu iyi değildir, elbette onlara da hellim gitti” dedi.

“Çalışma Bakanlığının dağıtmasını isteyen benim”

HP Genel Başkanı Kudret Özersay’ın ailesine UBP’lilerin hellim getirdiği yönündeki iddiasıyla ilgili de konuşan Çavuşoğlu, “Kudret Bey’in yakınlarına da hellim gittiyse demek ki ayrım yapmadan herkese dağıtılmıştır. UBP, örgüt başkanlarına biz hellim vermedik. Hellim sıcakta bozulur, bu nedenle hızlıca dağıtılması gerekir. Çalışma Bakanlığı üzerinden dağıtılmasını isteyen benim. Ancak Sosyal Hizmetler Dairesi’nin iş gücü yetersiz, tüm adaya hellim dağıtamaz. 28 belediye içinde bir belediyeden şikayet geldi. Seçilmişlere dağıtması için verdik, ‘kime verdin’ diye sormadık” diye konuştu.

“Gıda paketlerini dağıttık adımızı kullanmadık”

Geçmişte dağıtılan yardım paketleri ve son verilen 90 ton hellim konusunda adını kullanarak reklam yapmadığını belirten Çavuşoğlu, “Eğitim Bakanı olduğumda öğrencilere 8 bin gıda paketi dağıttık, reklam yapmadık. Şahıslar, bana 200 paket verdi, Ramazanda dağıttık ve adımızı kullanmadık. Karpaz karantinaya alındığında 4 kamyon gıda ve hijyen malzemesini belediye başkanına verdim, adımı kullanmadım” dedi.

“Bu başarıyı neden UBP ve Çavuşoğlu yaptı diye eleştiriliyoruz”

TÜK’ün ve SÜTEK’in Kalkınma Bankası’ndan borçlandırılmasına muhalefetten eleştiri geldiğini ama bu tepkinin doğru olmadığını belirten Çavuşoğlu, “Kalkınma Bankası’nın misyonunun reel sektöre borç vermek olduğu söyleniyor ama bizim yaptığımız da reel sektöre bir hizmettir. Yine reel sektör faydasını görecek” dedi.

Kalkınma Bankası’ndan borçlandırılarak, rahatlatılacak TÜK’ün hizmetlerinden yine halkımızın yararlanacağını ifade eden Çavuşoğlu, bunun gerçekçi ve önemli bir adım olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu, “65 milyon TL borçlanırsak, ayda 1 buçuk milyon yerine, 1 milyon faiz vereceğiz. Faizden tasarruf edeceğiz. Bu başarıyı neden UBP ve Çavuşoğlu yaptı diye eleştiriliyoruz” diye konuştu.

“Suçlu TÜK, değil hükümetlerdir”

TÜK’de aslında çalışanların sorun olmadığını ve para sıkıntısı bulunmadığını ancak hükümetlerin yanlış icraatları yüzünden sorunlar yaşandığını belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“TÜK’ün kadrosunda görünen ancak başka yerde çalışan kişiler var. TÜK, devletten de katkı alarak çalışanlarını ve kendi emeklilerini ödüyor. Aslında TÜK’ün ciddi oranda devletten alacağı var. Hükümetler halka şirin görünmek için TÜK’ten sübvansiyon talep ediyor, ‘sen fiyatı düşür aradaki farkı ben sana öderim’ diyor ama ödemiyor. Parayı zamanında alamadığımız için zarar ediyoruz. 50 milyon TL sübvansiyon alacağımız var. Sübvansiyede zararına satış yapılır, aradaki fark zamanında ödenmez. Hükümetler tarafından batırılan bir kurumdur. Hükümetler politika yapılacak diye sübvansiye edilen para alınamıyor ve faizle birlikte artıyor. Suçlu TÜK değil hükümetlerdir.”

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16/06/2021 19:23