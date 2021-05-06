Çavuşoğlu: Turistlerin göreceği herkes aşı olacak

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Almanya’da Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile heyetlerarası ve baş başa görüştü. Görüşmenin ardından Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Maas ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan, Bakan Çavuşoğlu, pandemide turizm, bölgesel konular ve ikili ilişkilerin ele alındığını ifade etti.

Çavuşoğlu, AB ile Türkiye arasındaki atmosferin olumlu olduğunu ancak somut adımların atılması gerektiğini vurgulayarak, “Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde olumlu bir atmosfer var. Bunda tabi ki Şansölye Merkel’in ve Heiko Maas’ın kişisel katkıları da çok. Kendilerine de çok teşekkür ediyoruz. Ama artık somut adımlar atmanın da zamanı gelmiştir. Üst düzey temasların devam etmesi gerekiyor. 18 Mart Mutabakatı da tüm boyutlarıyla tekrar gözden geçirilecek daha etkin bir şekilde hayat geçmesi gerekiyor. Vize serbestisi de buna dahil. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi başkanlığını yürütüyorsunuz, gerçekten Türkiye de kurucu üyelerinden bir tanesidir. 2010-2012 yılları arasında parlamenter meclisin başkanlığını yapmış bir arkadaşınız olarak, tabi ki Avrupa Konseyinin değerlerini önemsiyoruz” dedi.

GÜVENLİ TURİZM PROGRAMINA İLAVE TEDBİRLER GETİRDİK

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’yi ziyaret edecek olan Alman vatandaşları için Covid-19 salgınında en güvenli ortamın yaratılması için çalışıldığını ifade etti.

Çavuşoğlu, “Güvenli turizm programımıza ilave tedbirler getirdik. Kültür ve Turizm Bakanlığımız ve Sağlık Bakanlığımız iş birliği içinde çalışıyorlar. Aşılama konusunda özellikle turizm bölgelerine ağırlık verdiğimiz gibi tüm turizm çalışanlarını, otellerde, restoranlarda, şoförler, havaalanlarında çalışanlar, aynı şekilde tur rehberleri dahil turistin görebileceği herkesi Mayıs sonuna kadar aşılayacağız ki bu anlamda da tedbirlerimizi alalım. Sertifikasyona konusunda kriterleri de artırdık geçen seneye göre. 15 yataklı oteller bile bu sertifikasyona dahil edilecek” diye konuştu.

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06/05/2021 22:00