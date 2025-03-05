Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Türk İşaret Dili’nin öğretilmesi konusunda adımlar atacağız.” dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Çavuşoğlu, Kıbrıs İşitme Konuşma Engelliler Vakfı (KİKEV) Başkanı Bahire Doğru ve Yönetim Kurulu üyelerini kabul etti.

KİKEV Başkanı Doğru, “Seni Seviyorum, Sesin Oluyorum” projesi hakkında Çavuşoğlu’na bilgi vererek, Türk İşaret Dili’ni çocuklarla ve toplumun geneliyle buluşturmak amacıyla farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini kaydetti.

Vakfın, Türk İşaret Dili’ni topluma tanıtmak ve öğretmek için hazırladığı videonun Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Portalı’nda yayınlanmasını ve okullara dağıtılmasını talep eden KİKEV yönetimi, tanıtım filmini Bakan Çavuşoğlu’na sundu.

- Çavuşoğlu: “Destek olmak asli görevimiz”

Bakan Çavuşoğlu, kabulde yaptığı konuşmada, engelli bireylere destek olmanın asli bir görev olduğunu vurgulayarak, Milli Eğitim Bakanlığı olarak engelli vatandaşların eğitim alanında yaşadığı sorunları gidermek ve onlara destek olmak adına çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirtti.

Tüm öğrencilerin sorumluluk, empati, yardımlaşma ve dayanışma duygularına sahip bireyler olarak yetişmesi için çaba gösterdiklerine dikkat çeken Çavuşoğlu, KİKEV ile iş birliği içinde seminer ve eğitimler düzenlenmesi konusunda adım atacaklarını söyledi.

Çavuşoğlu, vakfın hazırladığı videonun Milli Eğitim Bakanlığı Portalı’na ekleneceğini de sözlerine ekledi.