Çavuşoğlu: Türkiye bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke olmadı

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya’da düzenlenen 18’inci D-8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye’nin karşılıklı yaptırımları kaldırmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu…

Çavuşoğlu, bu yaptırım kararının ne kadar yanlış olduğunu daha önce de vurguladığını hatırlatarak, “Hiçbir faydası olmamıştı. Gereksiz bir adımdı.” diye konuştu.

ABD’nin söz konusu kararının ardından mütekabiliyet ilkesi çerçevesinde karşılık verdiklerine işaret eden Çavuşoğlu, Türkiye’nin bu tür yaptırımları destekleyen bir ülke olmadığına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, sadece Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin aldığı yaptırım kararlarına uluslararası hukuk gereği uymak durumunda olduklarını da söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanlığı dün yaptığı açıklama ile Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’e yönelik yaptırımları kaldırdıklarını duyurmuştu.

Bunun üzerine Türkiye de mütekabiliyet çerçevesinde ABD Adalet Bakanı Jeff Sessions ile İç Güvenlik Bakanı Kirsjten M. Nielsen’e getirilen yaptırımları kaldırdığını açıklamıştı