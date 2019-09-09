Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman ve her konuda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkına olan desteğini artırarak sürdüreceğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Göreve geldiğiniz günden bu yana mali protokol dahil birçok konuda Anavatan Türkiye ile yakın çalışmalarınızı biz de yakından müşahede ediyoruz, destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Beyle yürüttüğünüz çalışmalara Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilğimiz olarak biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugün yaptığımız toplantılarda gerek Kıbrıs meselesi gerekse Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon meselesini Sayın Cumhurbaşkanı ve siyasi parti liderleriyle ele alma fırsatı bulduk. Bana göre her bakımdan faydalı bir toplantı oldu. Bu ziyareti epeydir gerçekleştirmek istiyordum ama zamanlıca olduğunu düşünüyorum” dedi.

Çavuşoğlu: Türkiye Kıbrıs Türk halkına olan desteğini artırarak sürdürecek

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nu kabul etti.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye’nin her zaman ve her konuda bundan önce olduğu gibi bundan sonra da Kıbrıs Türk halkına olan desteğini artırarak sürdüreceğini söyledi.

Çavuşoğlu, “Göreve geldiğiniz günden bu yana mali protokol dahil birçok konuda Anavatan Türkiye ile yakın çalışmalarınızı biz de yakından müşahede ediyoruz, destekliyoruz. Cumhurbaşkanı Yardımcımız Fuat Beyle yürüttüğünüz çalışmalara Dışişleri Bakanlığı ve Büyükelçilğimiz olarak biz de elimizden gelen desteği veriyoruz. Bugün yaptığımız toplantılarda gerek Kıbrıs meselesi gerekse Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon meselesini Sayın Cumhurbaşkanı ve siyasi parti liderleriyle ele alma fırsatı bulduk. Bana göre her bakımdan faydalı bir toplantı oldu. Bu ziyareti epeydir gerçekleştirmek istiyordum ama zamanlıca olduğunu düşünüyorum” dedi.