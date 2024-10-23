Çavuşoğlu TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

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23/10/2024

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Çavuşoğlu TUSAŞ'a yapılan terör saldırısını kınadı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, yayınladığı mesajla Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

“Ankara’nın Kahramankazan ilçesindeki Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine gerçekleştirilen hain terör saldırısında şehitlerimizin ve yaralılarımızın olduğunu derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz” diyen Çavuşoğlu mesajında şunları kaydetti:

“Bu menfur saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyor; masum insanları hedef alan alçak saldırıyı kınıyoruz.

Türk milletinin birliği ve beraberliği, bu tür hain saldırılar karşısında her zaman en güçlü yanıtı verecektir.”

23/10/2024 19:36
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TAGS: Çavuşoğlu TUSAŞ’a yapılan terör saldırısını kınadı
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