Çavuşoğlu: Ülkenin sahte diplomayla anılmasının ortadan kaldırılması için gereken yerine getirilecek

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda yükseköğrenimle ilgili tartışmaların dikkatli ve şeffaf şekilde sürdürülebilmesi gerektiğini söyledi.

Diploma konusunda bakanlıkta yapılan toplantıya işaret ederek, polisi bakanlığa çağırdıklarını kaydeden Çavuşoğlu, polisin araştırmalarını tamamladıktan sonra YÖDAK’ın sürece dahil olmasının konuşulduğunu belirtti. Çavuşoğlu, bu hafta da teknik toplantı yapacaklarını ifade etti.

Nazım Çavuşoğlu, ülkenin sahte diplomayla anılmasının ortadan kaldırılması için gereğinin yerine getirileceğini, eksik düzenlemeler de varsa giderileceğini belirten Eğitim Bakanı, “Denetimden taviz verilmeyecek” dedi.