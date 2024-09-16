Çavuşoğlu, Ünal Üstel'e açık destek belirtti

Ulusal Birlik Partisi İskele bölgesi Büyük Buluşma etkinliği şu sıralar Nuh'un Gemisi Otel'de gerçekleştiriliyor. Buluşmada konuşan İskele'nin güçlü ismi Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, 21 Eylül'de gerçekleşecek olan UBP kurultayında yeniden başkan adayı olan UBP Genel Başkanı Ünal Üstel'e açık destek belirtti. Çavuşoğlu yaptığı konuşmada" "Ülkemizin güçlü geleceği için gerekli olan daha çok icraat için istikrar şart... İstikrar demek, Ünal Üstel ile yola devam demek" dedi.

Bu habere tepkiniz:

