Çavuşoğlu, Üretici Mehmet Dayı'nın çiftliği'nde incelemelerde bulundu

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ağırdağ’da büyükbaş hayvan üreticisi olan Mehmet Dayı’nın çiftliğini ziyaret ederek, incelemelerde bulundu.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu’na Bakanlık Müsteşarı Emirali Deveci, Bakanlık Müdürü Bünyamin Merhametsiz, Özel Kalem Müdürü Kemal Şöföroğlu, Hayvancılık Müdürü Gönen Vurana ve Genel Tarım Sigortası Fonu Müdürü İpek Kızılduman eşlik etti.

ÇAVUŞOĞLU, DAYI’NIN DAVETİNİ KABUL ETMİŞTİ

Mehmet Dayı adlı üretici, geçtiğimiz haftalarda düzenlenen hayvan üreticilerinin eylemine katılmış ve eylem sırasında Bakan Çavuşoğlu’nu çiftliğine davet etmişti. Dayı’nın daveti üzerine çiftliğe giden Çavuşoğlu, hayvan üreticilerinin çalışmalarını yerinde görerek, çiftlikteki çalışmaların maliyet hesapları ile ilgili gözlemlerde bulundu. Çavuşoğlu, teknik ekibiyle birlikte üreticilere yönelik ziyaretleri sürdüreceklerini belirtti.

ÇAVUŞOĞLU: “KOMİTELERDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR”

Çavuşoğlu, üretici dostu anlayışla üretimi desteklemek için büyük çabalar ortaya koyduklarını söyleyerek, üreticilerin sıkıntılarını bildiklerini ve üretimden kopmamaları için üretimi desteklemeyi sürdüreceklerini vurguladı.

Bakanlık ile Kıbrıs Türk Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği tarafından süt fiyatlarıyla ilgili uygulanmakta olan sistemin yeniden gözden geçirilmesi için oluşturulan komitelerde çalışmaların devam ettiğini de aktaran Çavuşoğlu, yeni teşvik, destek ve fiyatlandırma çalışmaları neticesinde sürdürülebilir bir sistemin ortaya çıkabileceğini kaydetti.

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17/06/2021 12:47