Çavuşoğlu ve Naimoğulları görüşüyor

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Yönetim Kurulu Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı'na gitti. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve yönetim kurulu üyeleri şu sıralar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirmek üzere bakanlık binasına girdi. Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.

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03/06/2021 11:15