Çavuşoğlu ve Naimoğulları görüşüyor
Hayvan Üreticileri Birliği Yönetim Kurulu, Tarım Bakanı Çavuşoğlu işe görüşmek için bakanlığa gitti
04/06/2021
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve beraberindeki heyet Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığına gitti.
Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve yönetim kurulu üyeleri şu sıralar Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüşme gerçekleştirmek üzere bakanlık binasına girdi. Toplantı sonrası açıklama yapılması bekleniyor.