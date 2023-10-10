Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu Meclis Genel Kurulu'nda konuşma gerçekleştirdi. Çavuşoğlu, Çolakoğlu’na yanıt verdi. “Bu ülkede laik ve Atatürkçü olan sadece öğretmenler değildir” diyen Çavuşoğlu, kendisinin de laik ve Atatürkçü olduğunu vurgulayarak, bunun dışında faaliyeti ve çalışması olamayacağını kaydetti. Eğitim sisteminin de Atatürkçü ve laik olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, ilk İlahiyat Koleji’ni Özkan Yorgancıoğlu’nun açtığını hatırlattı.

Geleceğin öğretmenle birlikte şekillendirilebileceğini her zaman söylediğini dile getiren Çavuşoğlu, öğretmenleri yalnız bırakmadığını ve bırakmayacağını söyledi. Öğretmenlerin yanında durduğunu kamuoyunun da bildiğini ifade eden Çavuşoğlu, “Öğretmene büyük saygı duymaya devam edeceğim” dedi.

“Bazı kişiler bu konularda iyi rant elde ediyor” diyen Çavuşoğlu, sendikanın, öğretmeni seçim gailesiyle kullandığını savundu.

Öğretmenler Yasası’nda yapılan değişikliğe de değinen Bakan Çavuşoğlu, sendikalar tarafından yasada karşı olunan maddenin söylenmediğini ifade ederek, asıl meselenin tam gün eğitimle ilgili kararlı duruşa karşı olduğunu söyledi.

“Kapalı otobüs durağı yok” eleştirisine de cevap veren Çavuşoğlu, “Ben bir tane otobüs durağı sökmedim” dedi. Bakan Çavuşoğlu, kalabalık sınıf sayısını azaltmak için prefabrik sınıflar yaptıklarını, altyapıda tasarruf düşüncesinde olmadıklarını vurguladı.

Sunat Atun’un İlahiyat Koleji yapılacak araziyi 3 yıl önce hibe ettiğini dile getiren Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti’nin de buraya İlahiyat Koleji yapacağını kaydetti.

“Herkes bizim samimiyetimize inansın” diyen Çavuşoğlu, eğitimde uluslararası standartlara ulaşmadıklarını ancak bunun için yola çıktıklarını söyledi. Mağusa TMK’ya kapalı spor salonu yapılacağı sözü verdiklerini kabul eden Çavuşoğlu, “Verilen sözü hükümet yeni kolejde tutacak” dedi. Bakan Çavuşoğlu, Şampiyon Melekleri Yaşatma Derneği ile birlikte spor kompleksi yapmayı düşündüklerini de belirtti.

Namık Kemal Lisesi’nin İlahiyat Koleji’ne döneceğinin doğru olmadığını da açıklayan Çavuşoğlu, Namık Kemal Lisesi binasında dokunun korunacağını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, “Atatürkçü ve laik bir toplumun ferdiyiz bundan da tavizimiz yoktur… İlahiyat Koleji’nin açılması laiklikten, Atatürkçülükten vazgeçtik anlamına gelmez” dedi.

Bir soru üzerine Çavuşoğlu, eşinin hâlâ sendika üyesi olduğunu ifade ederek, sendika düşmanı olmadığını, sendikacılığı desteklediğini kaydetti. Bakan Çavuşoğlu, KTOEÖS’ün tutumunun yanlış olduğunu belirtti.