Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yerli Ürünler Haftası kapsamında meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin sektörle buluşturulması amacıyla, Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile birlikte Sedat Simavi Endüstri Meslek Lisesi’ni ziyaret etti.

Milli Eğitim Bakanlığı Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu ve Kamacıoğlu, okul bünyesinde bulunan atölyeleri gezerek öğrencilerle bir araya geldi ve öğrenciler tarafından yapılan işleri inceledi.

-Çavuşoğlu: “Yeni meslek lisesi yerleşkesi için çalışmalar sürüyor”

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu ziyarette yaptığı konuşmada, meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin sektörle buluşturulmasının ve sektörün de ihtiyaç duyduğu nitelikli eleman ihtiyacının karşılanmasının önemine vurgu yaptı.

Son dönemde mesleki eğitimde çok önemli adımlar attıklarını, var olan algıları yıktıklarını ve ciddi bir öğrenci artışı yakaladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, bu olumlu adımların neticesinde meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin kendi alanlarındaki sektörlere katkı sağlayacağını söyledi.

Tüm paydaşlara meslek liselerinden mezun olan öğrencilerin ilgili sektörler içerisinde görev almalarının önünün açılması için adımlar atılması çağrısında bulunan Çavuşoğlu, Sanayi Odası ile yapılan ziyaretin bu açıdan önemli bir adım olduğunu belirtti ve Ali Kamacıoğlu ile Sanayi Odası’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.

“Birlikte hareket ederek, gençlerimize ve ülkemize sahip çıkmalıyız. Nitelikli elemanlar yetiştiriyoruz ancak sektörle buluşturamıyoruz” diyen Çavuşoğlu, öğrencileri eğitim sürecinin başında sektörle buluşturmaları gerektiğine vurgu yaparak bu kapsamda bazı adımlar atacaklarını söyledi.

Konuşmasının sonunda, meslek liselerinde artan öğrenci sayısını da dikkate aldıklarını belirten Çavuşoğlu, Lefkoşa’da yapmayı planladıkları yeni meslek lisesi yerleşkesi için çalışmalarını sürdürdüklerini de sözlerine ekledi.

-Kamacıoğlu: “Teknik eleman ihtiyacı sanayi sektörünün en önemli açığıdır”

Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ise meslek lisesi eğitiminin sanayi açısından oldukça önemli olduğunu ifade ederek, “Teknik eleman ihtiyacı sanayi sektörünün en önemli açığıdır. Bu alanda yetişmiş insanlara her zaman ihtiyaç vardır. Meslek liseleriyle oda olarak ilişkilerimizi daha da geliştirmek arzusundayız” dedi.

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13/01/2023 15:35