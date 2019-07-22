Çavuşoğlu: Yeter ki KKTC halkının buradaki hakları onlara verilsin

İşte Çavuşoğlu'nun konuşmasından öne çıkan başlıklar;

Doğu Akdeniz'de sondaj çalışmaları

Yunanistan'da yeni hükümet var, Cumhurbaşkanımız da başbakanla daha önce görüşmüş kabul etmişti. Biz Yunanistan'la var olan anlaşmazlıkları beraber oturup çözmek isteriz. Yunan mevkidaşlarımızın olumlu açıklamalarını destekliyoruz.

Rum yönetiminde olduğu gibi Yunanistan'da da baskı var. Doğu Akdeniz'de özellikle Kıbrıs tarafına yakın taraflarda petrol dağıtımı için iş birliğine varız dedik. Yeter ki KKTC halkının buradaki hakları onlara verilsin. Kaynak paylaşımı için atılan adımları destekleriz. AB'nin sadece Rum kesimi ve Yunanistan'ı memnun etmek için karar alıyorlar. Biz Doğu Akdeniz'e cevap olarak 4. gemimizi gönderdik.

ABD ve S-400'ler

ABD Başkanı Trump, Türkiye ve Cumhurbaşkanımız ile irtibatını yakın tutuyor. Dolayısıyla Türkiye'yi kaybetmek istemeyen bir Trump görüyoruz. ABD'nin içinden farklı sesler de geliyor. ABD'nin iddiası 'F-35 ile S400 bir arada olamaz' diyor. Biz bunun aksini söylüyoruz. Dolayısıyla ABD bu teklifimize yanaşmıyor. Trump, Türkiye'ye yaptırm uygulamak istemiyor. Biz Patriot başta olmak üzere gerekli savunma sistemlerini istedik. Bazı gerekçeleri bahane ederek bize bunları teslim etmediler. Biz de Rusya ile dolayısıyla S400 anlaşmasını imzaladık. Türkiye'nin savunma sisteminde bu lazımdı Trump bunu görüyor.

CAATSA yaptırımları ile ilgili şu an herhangi bir netlik yok, Trump'ın bunu erteleme ve hatta uygulamama yetkisi var. Bizim de ABD yönetiminden beklentimiz bu.

Ortada belirsizlikler var ama değişmeyen bir gerçek var ki bir S-400'ü aldık. Pompeo'ya Trump'ı desteklemesini söyledim. S-400 bir savunma sistemi, durup dururken kullanılacak bir ürün değil, başka bir ülkeye ya da herhangi bir ülkenin savunma sistemlerine saldırı için alınan bir sistem değil. S-400 barışı korumak için alınmış bir sistem.

S400 savunma sistemi Patriot sisteminden de daha iyi ve ileri bir sistem.

F-35'lerin verilmemesi halinde Türkiye kendisi üretinceye kadar ihtiyaçlarını başka kaynaklardan giderebilir.

İncirlik-Kürecik konusunda biz süreci işletiyoruz. Fakat ABD yaptırım uygularsa biz de gereken cevabı veririz. Biz bunu uygulamak istemeyiz fakat ABD bize hasmane tutum sergilerse biz de karşı adım atarız.

Türkiye - NATO

Türkiye'nin NATO'dan çıkarılması mümkün değil. Ben eksen kayması eleştirilerine de gülüyorum. AB'de ve toplantılarda da arkadaşlarımıza söylüyorum. Türkiye'nin AB kapısında bir 50 yıl daha beklenmesi mi isteniyor? Bu düşünce mümkün değil. AB'nin kapısında bekleyecek ülke değiliz. Ağustos'un başında yeni açılımlarımızı anlatacağız. Dış politikada yeni açılımlarımız olacak. Eksen Türkiye'nin kendisidir.