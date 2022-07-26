Çavuşoğlu: YKS kontenjanlarının doldurulmasında uygulanan taban puanları kaldırıldı

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, sabah saatlerinde heyetiyle birlikte gittiği Ankara'da temaslarına başladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Bakan Çavuşoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında, ilk olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkan Vekilleri Prof. Dr. Haldun Göktaş ve Prof. Dr. Cevahir Uskurt ile YÖK binasında bir araya geldi.

Bakanlık bürokratlarının da hazır bulunduğu görüşmede, iki kurum arasında yükseköğrenimde atılacak adımlar ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu görüşme sonrasında yaptığı açıklamada, samimi bir ortamda, verimli bir toplantı yaptıklarını belirterek, YÖK yetkililerine teşekkür etti.

KKTC yükseköğrenimi için YÖK’ün desteğinin önemli olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, ülke gençliğinin ve üniversitelerin yaşadığı birtakım sıkıntıların giderilmesinde “önemli ilerlemeler” kaydettiklerini belirtti.

Bu noktada, karşılıklı iş birliğinin önemine işaret eden Çavuşoğlu, sıkıntıların giderilmesi konusunda “ortak noktada” buluştuklarını söyledi.

-“GCE A-LEVEL sınav sonuçlarına sahip KKTC uyruklu öğrencilerin Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kontenjanlarından yararlanabilmesi konusunda yaşanan sıkıntıyı giderdik”

bakan Çavuşoğlu, yapılan görüşmeler sonucunda, GCE A-LEVEL sınav sonuçlarına sahip KKTC uyruklu öğrencilerin Yurt Dışından Öğrenci Kabulü Kontenjanlarından yararlanabilmesi konusunda yaşanan sıkıntıyı ve endişeleri, varılan mutabakatla giderdiklerini ifade etti.

-“KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanlar geçen yıla oranla yüzde 11 arttırıldı”

Nazım Çavuşoğlu ayrıca, üniversitelerin kontenjan sayılarıyla ilgili taleplerinin de görüşmede ele alındığını söyledi.

Çavuşoğlu, bu kapsamda, daha önce yaptıkları temaslar doğrultusunda, KKTC üniversitelerine ayrılan kontenjanların geçen yıla oranla yüzde 11 arttırıldığını belirterek, Kıbrıs Türkü'ne verdikleri önemli desteklerden dolayı YÖK heyetine teşekkürlerini iletti. Bakan Çavuşoğlu, “Ortaya koyduğumuz vizyon ile ülke eğitimini ayağa kaldıracağız” dedi.

-“Türkiye’de öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan YKS kontenjanlarının doldurulmasında uygulanan taban puanları kaldırıldı”

Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’de öğrenim görmek isteyen KKTC uyruklu öğrenciler için ayrılan YKS kontenjanlarının doldurulmasında uygulanan taban puanlarının kaldırıldığını ve KKTC uyruklu öğrencilerin TC üniversitelerine daha kolay yerleşmesinin önünün açıldığını ifade ederek, YÖK tarından atılan bu adımın ülkemiz adına memnuniyet verici olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında, öğle saatlerinde, Anıtkabir'i ziyaret ederek, mozoleye çelenk koyacak, Anıt Özel defterini imzalayacak.

Anıtkabir ziyaretinin ardından Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün ve Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanı Abdullah Eren'i de ziyaret edecek olan Nazım Çavuşoğlu, yarın, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile bir araya gelecek.

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26/07/2022 14:23