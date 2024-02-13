Çavuşoğlu: YÖDAK'ın kendi iç sorunları yıllardır sürüyor…

Cumhuriyet Meclisinde söz alan Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, son günlerde gündeme gelen “sahte diploma” konusunda açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu, “Keşke kurum ve kuruluşlar aldıkları görevleri disiplinli ve hızlı şekilde yerine getirseler de ülkeye daha fazla faydası olacak konuları tartışabilsek” dedi.

Çavuşoğlu, “Sahte diploma olayının tarihe karışması, bunun bu günlerde yaşanmaması gerekiyordu. Bu konudaki bilgileri almaya çalışıyoruz. Polisiye bilgileri almaya çalışıyoruz. Günün sonunda bunlar ortaya çıkacak. Bir gerçeklilik var ki, bazı eksiklikler ve açıklar var, buralara girilebiliyor….” dedi.

Yasalar çevresinde bakanlığın üniversitelere açılma için ön izin verdiğini kaydeden Çavuşoğlu, eğitime başlama izninin YÖDAK tarafından verildiğini anımsattı.

Yıllardır YÖDAK’ın Mecliste konuşulduğunu kaydeden Çavuşoğlu, , YÖDAK’ın görevini layıkıyla yerine getirmesi için araştırma komitesi kurulması konusunda grupların uzlaştığını anımsattı.

YÖDAK’ı YÖK seviyesine çıkarmak, YÖDAK’ın denetimlerinin YÖK’te kabul edilmesi için protokol imzalandığını anımsatan Eğitim Bakanı Çavuşoğlu, YÖDAK’ın ifade edilen eksiklikler nedeniyle bu görevi tam anlamıyla yerine getirmediğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“YÖDAK'ın kendi iç sorunları yıllardır sürüyor. Kuruluş yasasında kendisine yüklenen görevler yerine ‘Bu benim görevim değil’ gibi şeyler söyleniyor. YÖDAK’la ilgili yaklaşık 10 yıldır birçok eleştiri yapıyorum. Hedefimde hiçbir zaman kişiler olmadı. Bizim YÖDAK’tan beklentimiz üniversiteleri adam gibi, hem mali, hem akademik anlamda denetlemesidir. Diploma krizi çıkınca, ‘bizim günahımız yok, günah Eğitim Bakanlığı’nındır’ deniyor. Bize gelen diplomalarla transkriptler de gelir, transkriptleri görüp onaylıyoruz ama onların doğruluğunun denetimi YÖDAK’a aittir. Kurumlar arasında ayrışma, tıkanma yaratacak ilişki biçimi lüks olur. Bizim böyle bir lüksümüz yok…”

Yerinden söz alan muhalefet milletvekillerinin sorunu yanıtlayan Bakan Çavuşoğlu, üniversitelerin geleceğini YÖDAK’ın inisiyatifine bırakmayacaklarını kaydetti.

Bir başka soru üzerine Çavuşoğlu, 2020 yılına kadar konuları belli kurs izinlerinin Yükseköğrenim Dairesi tarafından verildiğini, mesleki sertifikalarla ilgili yasa geçirildikten sonra üniversitelerin kendilerinden kursa açma izni isteyebileceğini ancak hiçbir koşulda ustalık ve kalfalık belgesi veremeyeceğini belirtti.

Çavuşoğlu, Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nın şikayet ettiği ustalık ve kalfalık belgelerinin ülkede geçerliliği olmadığını, bunu verenlerle ilgili yaptırımların yakın zamanda uygulanacağını kaydetti.