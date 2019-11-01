Çavuşoğlu: ''Yüksek Öğrenim Stratejik Belgesi çok önemli''

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ile kurul üyelerini kabul ederek görüştü. Görüşmede Yükseköğrenimde yaşanan gelişmeler ele alındı.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, görüşmede yaptığı konuşmada Bakanlık ve YÖDAK olarak yüksek öğrenim alanında ülkenin önde gelen sorumluları olduklarını belirterek, bu bilinç ve sorumlulukla hareket ettiklerine dikkat çekti.

Göreve geldikleri dönemde yüksek öğrenim alanındaki bazı noktalarda endişelerinin olduğunu ancak atılan adımlar ve kurulan diyalogla bu sıkıntı ve endişelerin giderildiğini dile getiren Çavuşoğlu, “Gelinen noktada daha iyi ve daha umutlu bir ortamdayız. Bu bağlamda, üniversitelerimizin ve ülkemizin geleceğe daha sağlam temeller üzerinde taşınması noktasında görevlerimizi eksiksiz yapmakla ilgili vazifemizin farkındayız.” dedi.

Gerek Bakanlık ve YÖDAK’ın kurumsal yapısının güçlendirilmesi, gerekse üniversitelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi bağlamında dönem dönem istişare toplantıları da gerçekleştirdiklerini söyleyen Çavuşoğlu, ”Dünya üzerinde yüksek öğrenimle ilgili bir rekabet var. Bu rekabeti, akademik ve araştırma anlamında görevlerini yapanlar ve vizyonlarını ortaya koyarak akademisyenlere yatırım yapanlar kazanacaktır.” İfadelerini kullandı.

Yüksek öğrenimde bir çok eksikliğin var olduğunu her ortamda dile getirdiğinin de altını çizen Bakan Çavuşoğlu, bu eksikliklerin giderilmesi ve yüksek öğrenimde bir vizyonun ortaya konulması için Bakanlık ve YÖDAK’ın ortak bir çalışma yaptığını ve ilk kez Yüksek Öğrenim Stratejik Belgesi’ni hazırladıklarını belirtti. Hazırlanan bu stratejik belgenin yüksek öğrenimin nereye gideceğini ve nasıl yönlendirileceğini göstermesi açısından çok önemli olduğuna dikkat çeken Çavuşoğlu, belgeyi YÖDAK ve akademisyenler ile birlikte ortak akılla ürettiklerini kaydetti. Çavuşoğlu yine ilk kez bir Denetim Tüzüğü’nün hazırlandığını ve tüm çalışmaların birlikte yürütüldüğünü belirterek çalışmalarda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Bu çalışmaların tamamalanmasıyla işlerinin bitmediğine de değinen Çavuşoğlu, “İşimiz daha yeni başladı. Bu hazırlanan belge ile en az 50 tane eylem planı hazırlanması gerekiyor. Yapacağımız ortak çalışmalarla bu eylem planlarını üreteceğiz. Biz, işimizi söz ile değil yazıyla yapmalıyız; Bakanlık olarak deneyimli kadromuz ile kurumsal yapımızı güçlendirmek ve mevzuatlarımızı oluşturmak için her türlü çalışmayı titizlikle yapacağız.” dedi.

Çavuşoğlu, YÖDAK’ın da bu doğrultuda her türlü gayreti ortaya koyduğunu ve ortak hedefte buluştuklarını dile getirerek, bu hedef doğrultusunda çıkılan yolculuğun, bu ülkenin geleceği için olmazsa olmazı olduğuna vurgu yaptı ve Bakanlığın YÖDAK’la birlikte çalışmaya her zaman hazır olduğuna dikkat çekti.

Yüksek öğrenimde her an sıkıntılarla karşılaşabileceklerini ve diyalog yoluyla bu sıkıntıların hızlıca giderilmesi gerektiğini anımsatan Bakan Çavuşoğlu, sorun oluştuğu anda çözebilecek hareketlilik ve iletişimde olmaları gerektiğinin altını çizerek, Tıp öğrencilerinin TUS sınavı ile ilgili yaşadığı sorunu daha da büyümeden YÖDAK başkanının da katkıları ile yaptıkları girişimlerle hızlı bir biçimde çözüme kavuşturduklarını söyledi ve diyaloğun önemli olduğunu vurguladı.

BÜKE

Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke YÖDAK’ın kollektif ve katılımcı bir anlayışla ÜAKK ve rektörler ile birlikte bugüne kadar çok sayıda çalışma gerçekleştirdiğini belirtti. Yükseköğretim Yasa değişikliği sonrası ise tüzük çalışmalarının başlatıldığını Yabancı Uyruklu öğrenciler kayıt kabul tüzüğü Denetleme Tüzüğü, Denklik Tüzüğü, Üniversitelerin Kuruluş Tüzükleri, Öğrenci Disiplin Tüzükleri, Üniversitelerin Mütevelli Tüzükleri ve Açma Ön

İzni ve Öğretime Başlama İzni Tüzüğü üzerinde çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti

Tüzüklerle ilgili mevzuat ve başsavcılık işlemlerinin son dönemde hızlandırıldığını da belirten Büke, bu işlemlerin hızlandırılmış olmasının kendileri için memnuniyet verici olduğunu sözlerine ekledi.

Büke son dönemde YÖDAK Bakanlık ve üniversitelerin görevlendirdiği öğretim üyelerinin katkıları ile Yükseköğretim Strateji Belgesi ve Eylem Planı çalışmalarının yapıldığını kaydetti.

Büke konuşmasının sonunda yüksek öğretimi planlarken Bakanlık ve YÖDAK’ın birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu dile getirerek, yapılacak çalışmaların konsensus ile çıkmasının ve görev tanımlarının belirlenmesinin önemine değindi. Bakanlık ile birlikte ortak müşterekte buluşup KKTC Yükseköğretimin ilerlemesine yönelik yasa ve mevzuata uygun çözüm odaklı yaklaşarak hareket edeceklerini belirtti

01/11/2019 12:06