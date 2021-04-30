Çavuşoğlu, Yunan Bakan'a sert çıktı: İfadeni düzelt

Birleşmiş Milletler (BM) öncülüğünde, Kıbrıslı taraflar ve garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere'nin de katılımıyla 5+1 formatındaki gayriresmi Kıbrıs konulu konferansta gergin anlar yaşandı.

Gazeteci Sefa Karahasan’ın aktardığına göre; Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Yunan mevkidaşı Dendias arasında, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a hitap konusunda gerginlik yaşandı.

Yunan Bakan Dendias, 5+1 konferansında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a hitap ederken, "Atanmış Cumhurbaşkanı" ifadesini kullandı.

Bunun üzerine Çavuşoğlu da Dendias’a "Nikos Anastasiadis’e (Rum lider) atanmış diyor muyum? Tanımasam da saygı duyuyorum sen de duyacaksın" diyerek tepki gösterdi.

Dendias'ın bu beklenmedik tepki sonrası üslubunu düzelttiği görüldü.

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30/04/2021 14:25