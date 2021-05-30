Çavuşoğlu: Yunanistan'a pozitif gündemle gidiyoruz

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu bir dizi görüşme için Yunanistan'a gitti. Bakan Çavuşoğlu kritik ziyaret öncesi "Pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.

'POZİTİF GÜNDEM' VURGUSU

Bakan Çavuşoğlu, "Pozitif gündemle gidiyoruz, pozitif ağırlamıştık, karşı taraftan da aynı yaklaşımı bekliyoruz" dedi.

MÜSLÜMAN TÜRK AZINLIK TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELECEK

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün Batı Trakya'da Müslüman Türk azınlık temsilcileriyle bir araya gelecek.

Çavuşoğlu bu ziyaret kapsamında Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis ve Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile görüşecek.

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30/05/2021 16:52