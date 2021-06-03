Çavuşoğlu: Yüzde 90 uzlaşı sağlandı

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Naimoğulları ve yönetim kurulu üyeleri Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu ile görüştü. Bakan Nazım Çavuşoğlu gerçekleşen kritik toplantı sonrası açıklama yaptı. Nazım Çavuşoğlu, yönetim kurulunun talep ettiklerine karşın 7 maddelik süreli bir teklif sundu. Çavuşoğlu, Hayvancılar Birliği ile yapmış oldukları görüşme sonucunda yüzde 90 uzlaşı sağlandığını söyledi. Çavuşoğlu, toplantıda görüşülen maddeleri üreticilere okudu.

Hayvancılar Birliği üyeleriyle birlikte protokol üzerinde gürüşme yapacak.

1: Süt bedelleri gelecek hafta içerisinde ödenecek.

2: Arpa fiyatları 30 Haziran 2021 tarihine kadar sabit kalacak.

3: 30 Haziran’a kadar kurulacak olan süre içerisinde sektörün tüm sorunları masaya yatırılacak ve sonuçlandırılacak

4: Borsaya konun süt 2.65 taban fiyatından satılacak. Borsada satılamayan süt dökülmemek koşulu ile hayvancılar birliği sorumluğunda pazarlanacak

5: Keçi sütü standartları uygun olması kaydı ile alım garantisi vardır ve devam ettirtilecek.

6: Küçükbaş hayvancılığa arpa hibesi yapılacak

Bu habere tepkiniz:



03/06/2021 13:35