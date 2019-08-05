Çavuşoğlu: Zenginliklerin hakça paylaşılmasından yanayız

Türkiye’nin yurt dışında ve merkez teşkilatında görevli büyükelçileri için Ankara’da düzenlenen 11’inci Büyükelçiler Konferansı’nın resmi açılış töreni yapıldı.

Konferansın açılış konuşmasını yapan Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Doğu Akdeniz’deki durum ve Kıbrıs konusuna değindi.

Türkiye’nin stratejik vizyonunun, dünyada silahlanmanın en yüksek oranda seyrettiği bir coğrafyanın ortasında korunduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, “Bu zorlu coğrafyanın denizde bulduğu karşılık Doğu Akdeniz’dir. Dünyanın üç kıtasının birleşme noktası olan Doğu Akdeniz’de, Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını dikkate almayan adımların başarıya ulaşmasına izin vermeyeceğiz.” diye konuştu.

Çavuşoğlu, Türkiye’nin kıta sahanlığında faaliyetlerine başlayan Fatih sondaj gemisinin ardından, Yavuz sondaj gemisinin de KKTC’nin Türkiye Petrolleri’ne ruhsat verdiği alanlarda çalışmalarına başladığını hatırlatarak, Türk tarafının, zenginliklerin hakça paylaşılmasından ve iş birliği zemininde ortak çözüm bulunmasından yana olduğunu vurguladı.

Bunun için Kıbrıs Türk makamlarının iyi niyetli bir anlayışla sunduğu yapıcı önerilerin takdir edilmesi gerektiğini söyleyen Çavuşoğlu, “Biz her zaman ve her şartta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ve Kıbrıs Türk halkının haklarını savunmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, deniz yetki alanları gibi hukuki bir konuda, Avrupa Birliği’nin mahkeme gibi hareket edemeyeceğinin altını çizerek AB’nin sözde tedbirlerine hiçbir şekilde itibar etmeyeceklerini dile getirdi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, şöyle devam etti:

“Kıbrıs bizim milli davamızdır. Kader birliğimizin bulunduğu Kıbrıs Türk halkının siyasi eşitliği ve güvenliği vazgeçilmezdir. Bu temelde hiçbir çözüm modelini dışlamıyoruz. Herhangi bir çözüm modelini de dayatmıyoruz. Sonuç odaklı müzakereye varız. Ama sırf müzakere yapmak için, müzakere yapmış olmak için yeni bir süreç başlatmanın hiçbir yararı yoktur.”

Çavuşoğlu, Yunanistan’ı bölgede tüm konularda kazan kazan zemininde bir ortak olarak görmek istediklerine de işaret etti.

Çavuşoğlu, “Gelin bölgemizin ve halklarımızın refahı için birlikte çalışalım. Doğu Akdeniz’i bir barış, refah ve iş birliği havzasına çevirelim. Dolayısıyla bu bölgeye ilgi gösteren herkese mesajımız tektir: Bizimle iş birliği zemininde buluşun, herkes kazansın.” diye konuştu.

(BRT)