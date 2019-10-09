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Çavuşoğlu'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

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09/10/2019

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Çavuşoğlu'dan 'Barış Pınarı Harekatı' açıklaması

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Barış Pınarı Harekatı'nın başlaması sonrası açıklama yaptı.

Türkiye Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Harekatımız uluslararası hukuk, BM Şartı ve BMGK'nın terörle mücadeleye ilişkin kararları gereğince icra edilmektedir" dedi.

TÜRKİYE DIŞİŞLERİ'NDEN AÇIKLAMA

TürkiyeDışişleri Bakanlığı'ndan da Barış Pınarı Harekatıyla ilgili bir açıklama yapıldı.

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, "BM Güvenlik Konseyi üyeleri Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili olarak bilgilendirilmek amacıyla Bakanlığımıza çağrılmaktadır" açıklaması yapıldı.

09/10/2019 16:58
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TAGS: Mevlüt Çavuşoğlu, Barış Pınarı Harekatı, haber, Türkiye
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