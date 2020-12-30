Çavuşoğlu:Doğu Akdeniz’de, bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “2020’de de önceliğimiz diplomasi oldu, ama tıkandığı yerde sahaya indik, tekrar diyaloğun ve diplomasinin önünü açtık.” dedi.

Çavuşoğlu şunları söyledi:

“(Doğu Akdeniz’de) Bize rağmen bir şey yapılamayacağını herkese gösterdik. Ne yapabileceğimizi dost da düşman da gördü. Seneye AB ile ilişkilerimizin daha pozitif ortamda yürütülmesi için biz hazırız. AB’nin de hazır olmasını bekliyoruz.”

Ortak çalışma grubu kurulması teklifi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD’nin Türkiye’ye yönelik CAATSA yaptırımları konusunda bir ortak çalışma grubu kurulması teklifinde bulunduğunu söyledi.

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30/12/2020 14:35