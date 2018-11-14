Çavuşoğlu:Kıbrıs’ın deniz alanlarındaki çıkarları korumak için gerekli tedbirleri aldık

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ”FETÖ’nün yurt dışı yapılanmasının elebaşlarına yönelik soruşturmalar kapsamında 452 şahsa ilişkin iade dosyaları hazırlandı. Bunlar şahısların bulunduğu 83 ülkeye gönderildi” diye konuştu.

Çavuşoğlu “Şu ana kadar ülkemizden Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgelerine 260 binden fazla mülteci dönmüştür” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, ABD’nin, PKK’lı 3 terörist için para ödülü koymasıyla ilgili ise ”Bunlar olumlu ancak geç ve yetersiz adımlar” değerlendirmesinde bulundu.

Çavuşoğlu, Musul ve Basra Başkonsolosluklarının yeniden faaliyete geçirileceğini de belirtti.

İran’ın Türkiye için önemli bir komşu olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, ”ABD yaptırımlarını doğru bulmuyoruz. Yaptırımlara karşıyız. Yaptırımların gerek İran halkı, gerek ikili ticari ve ekonomik ilişkilerimiz üzerindeki muhtemel olumsuz etkisini en aza indirmek için ABD başta olmak üzere tüm taraflarla yakın işbirliği içindeyiz. ABD’nin tek taraflı kararları tüm dünya sistemini olumsuz etkilemeye başladı” ifadelerini kullandı.

“Kıbrıs’ın deniz alanlarındaki çıkarları korumak için gerekli tedbirleri aldık” diyen Çavuşoğlu, “Kimsenin macera içine girmesini istemeyiz” şeklinde konuştu.

(NTV)