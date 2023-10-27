Çavuşoğlu:Milli Eğitim Bakanlığı’na saldırmayı bırakın

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, okul tamiri bütçesi konusunda gerekli desteği alamadığının altını çizdi, maliyeye yüklendi. Çavuşoğlu ayrıca “Mermer, sıva düştüğünde Milli Eğitim Bakanlığı’na saldırmayı bırakın. Ülkeye 13 okul kazandırdık…” dedi.

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, BRT’de açıklamalarda bulundu. Okul tamir bütçesiyle ilgili maliyeye veryansın eden Çavuşoğlu, okul tamiri bütçesi konusunda gerekli desteği alamadığının altını çizdi.

“Eğitim Bakanlığı’na gelen kişi, yanında matbaayla gelip para basmıyor” diyen Çavuşoğlu, 162 okulu yenilemenin mümkün olmadığını belirtti.

“Mermer, sıva düştüğünde Milli Eğitim Bakanlığı’na saldırmaya bırakın. Ülkeye 13 okul kazandırdık. 162 okulu yenilememiz mümkün değil. Büyük bir çaba sarf ediyoruz. Para kısmını, proje kısmını ayarlaıyoruz” ifadelerini kullanan Çavuşoğlu, mermer düşmesini küçümsemediğini kaydetti. Çavuşoğlu, inşaat mühendislerinin kurulan deprem komitesine sunması gereken projelerin henüz yüzde 5’inin geldiğini belirtti.

Çavuşoğlu ayrıca “50 yılda her gün bir okul yapılsaydı ya da tadil yapılsaydı bugün bu sorunlar yaşanmayacaktı” dedi.