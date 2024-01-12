Çavuşoğlu'ndan Denktaş'ın 12’nci ölüm yıl dönümü mesajı...

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 12’nci ölüm yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda "En büyük mirasın olan Cumhuriyete sahip çıkacağız.” dedi.

Çavuşoğlu, mesajında şunları kaydetti:

“Hayatı boyunca Kıbrıs Türkü’nün hak ve menfaatleri için mücadele eden, son nefesine kadar cesareti, kararlılığı ve vizyonuyla, halkının bağımsızlığının ve güvenliğinin savunucusu olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kurucusu Rauf Raif Denktaş, sadece Kıbrıs Türkü’nün değil Türk milletinin de en büyük liderlerinden biri olmuştur.

Bugün, Kıbrıs Türk halkı olarak özgür ve egemen bir şekilde yaşıyorsak, Kurucu Cumhurbaşkanımız Denktaş'ın ve dava arkadaşlarının birlikte verdiği varoluş ve özgürlük mücadelesi sayesindedir.

Bu bilinçle, bizlere bıraktığın en büyük miras olan Cumhuriyete sahip çıkacak ve halkın için verdiğin mücadeleyi, davanı ve fikirlerini Kıbrıs Türk gençliğine aktarmaya devam edeceğiz.

Bu düşüncelerle; varoluş ve özgürlük mücadelemizin lideri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ı aramızdan ayrılışının 12’nci yıl dönümünde saygı, özlem ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyorum. Ruhu Şad olsun.”