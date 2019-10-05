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Çavuşoğlu’ndan Dünya Öğretmenler Günü mesajı: Öğretmenlerimizin yanındayız

Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimizin geleceği aydınlatan bu önemli görevlerini yürütmesinde her zaman yanındayız” dedi.

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05/10/2019

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Çavuşoğlu’ndan Dünya Öğretmenler Günü mesajı: Öğretmenlerimizin yanındayız

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, “Öğretmenlerimizin geleceği aydınlatan bu önemli görevlerini yürütmesinde her zaman yanındayız” dedi.

Bakan Çavuşoğlu, 5 Ekim Dünya Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

“TÜM ÖĞRETMENLERİMİZİ KUTLUYORUM”

Çavuşoğlu, Uluslararası öğretmen örgütlerinin katkılarıyla 5 Ekim 1966’da ilan edilen Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle yayınladığı mesajda “Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü UNESCO ve ILO tarafından 1994 yılında ilan edilen Dünya Öğretmenler Günü nedeniyle tüm öğretmenlerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Öğretmenlerin sadece okulda değil, toplum içinde de yerine getirdiği birçok görev bulunduğuna işaret eden Çavuşoğlu Bakanlık olarak geleceğe giden yolun aydınlık ve güven verici olması için öğretmenlere büyük görevler düştüğünü vurgulayarak “Öğretmenlerimizin geleceği aydınlatan bu önemli görevi yürütmesinde her zaman yanındayız” dedi.

05/10/2019 16:22
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TAGS: Nazım Çavuşoğlu, haber, kıbrıs
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