Çavuşoğlu’ndan ‘İndirimli Bilet’ konusuna netlik!

Eğitim ve Kültür Bakanı Çavuşoğlu, dün Bakanlar Kurulu toplantısında alınan “uçak biletlerinde yüzde 15’lik öğrenci indirimi” kararına netlik kazandırdı. Çavuşoğlu, söz konusu indirimin 12-27 yaş aralığındaki bütün öğrenciler için geçerli olduğunu söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, dün Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası duyurulan “uçak biletlerinde yüzde 15’lik öğrenci indirimi” kararına açıklık getirdi.

Çavuşoğlu söz konusu indirimin 12-27 yaş aralığındaki T.C. ve KKTC vatandaşı bütün öğrenciler için Türkiye-KKTC arası bütün gidişlerde ve gelişlerde geçerli olduğunu aktardı.

Çavuşoğlu’nun paylaşımı şu şekilde:

“10 Eylül 2019 tarihinde THY ‘den talebimiz doğrultusunda alınan müjde niteliğindeki haberin yayınlanmasıyla birlikte, ortada dolaştırılan bazı soruların cevabını kamuoyuyla paylaşma ihtiyacı duymaktayım.

Bu uygulamaya göre;

1.On iki ile yirmi yedi yaş arasındaki tüm öğrenciler (12-27 yaş dahil ortaokul, lise, üniversite)

2.Bu yaş grubundaki TC-KKTC uyruklu tüm öğrenciler

3.Türkiye ile KKTC arasındaki tüm geliş gidişler

4.Türkiye içindeki tüm uçuşlar THY’nin aldığı karar kapsamında olup öğrencilerimize hayırlı olsun dileklerimi sunarım.”

(BRT/SM)