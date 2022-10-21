Çavuşoğlu'ndan 'Kıbrıs' açıklaması

"ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e 'Niye yaptınız bunu?' dedim. 'Kara para aklama konusunda bizimle iş birliği yaptı' diyor. Kara para aklama konusunda Rum kesimi de dünyada en bilinen yerlerden bir tanesi. Kardeşim bunun karşılığı silah vermek mi? Silahı kime karşı veriyorsun? Türklere karşı veriyorsun"

"Yunanistan'da bazı üsler var. Soruyoruz, 'Bunları Rusya'ya karşı yapıyoruz, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın mevcudiyeti var' diyorlar ama şunu da söylüyoruz; bunu Yunanistan için de Rum kesimi için de söylüyoruz, onların arkasında kimin olduğu önemli değil, karşısında kim var o önemli. Türkiye önemli, arkasında kimin olduğu hiç önemli değil"

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne (GKRY) yönelik silah ambargosunu kaldırmasına ilişkin, "Blinken'e 'Niye yaptınız bunu?' dedim. 'Kara para aklama konusunda bizimle iş birliği yaptı.' diyor. Kara para aklama konusunda Rum kesimi de dünyada en bilinen yerlerden bir tanesi. Kardeşim bunun karşılığı silah vermek mi? Silahı kime karşı veriyorsun? Türklere karşı veriyorsun." dedi.

- KKTC'nin Avrupa Birliği içinde yeni temsilcilikleri açılacak

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası statüsüne dair soru üzerine, Kıbrıslı Rumların, Kıbrıs Türkü ile hiçbir şeyi paylaşmak istemediğini söyledi.

"Bırakın gücü, hükûmeti, meclisi; suyu ve elektriği bile paylaşmak istemiyorlar." diyen Çavuşoğlu şöyle devam etti:

"Oysa ki dini liderlerinin de söylediklerini görüyorsunuz, işitiyorsunuz. Bundan bağımsız olarak hamdolsun şehitlerimizin kemikleri de hiç sızlamaz çünkü Kıbrıs'ı ihya ediyoruz. Gerek ekonomisine gerek altyapısına 20 yıldan bu tarafa Kıbrıs'a yaptıklarımıza... 'Biz Kıbrıs Türkleri ile paylaşmak istiyoruz.' dediniz, Mersin'den sizlerin suyunu aldık Kıbrıs'a götürdük. Şimdi elektrik üzerinde de çalışıyoruz. Savunma konusunda bir garantör ülke olarak Kıbrıs Türkü'nü yalnız bıraktık mı? Uluslararası tanınma evet olmadı ama şimdi Avrupa Birliği içinde yeni 1-2 ülkede de inşallah yeni temsilcilikler de açılacak. Her yerde temsilciliğin açılması, pasaportunun tanıtımı konusunda da çok gayret sarf ettik. En son Cumhurbaşkanı'mız, BM Genel Kurulu kürsüsünden yaptığı konuşmada bir çağrıda bulundu. Bu çağrının yerine gelmesi, yani Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve uluslararası platformda statüler elde etmesi için yoğun şekilde çaba sarf ediyoruz. O yüzden şehitlerimizin kemikleri sızlamaz."

- "ABD son zamanlarda dengeyi bozdu"

Çavuşoğlu, KKTC'nin tanınması konusunda henüz daha istedikleri noktaya gelemediklerini vurgulayarak sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bunu da biliyoruz ama Kıbrıs'ı hiçbir zaman yalnız bırakmadık, ihya ettik, koruduk, kolladık ana vatan, yavru vatan olarak. Kıbrıs'ta bundan rahatsız olan bazı siyasetçiler var ama olsun. Türk tarafını kastediyorum, Rum tarafı zaten rahatsız. Şunu söylemek isterim; ABD Büyükelçisi geçen gün 'Taraf tutmuyoruz.' diye bir açıklama yapsa da ABD son zamanlarda dengeyi bozdu. ABD'nin terazisi bozuldu ve Rum tarafına yönelik silah ambargosunu 1 yıllığına kaldırdı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'e 'Niye yaptınız bunu?' dedim. 'Kara para aklama konusunda bizimle iş birliği yaptı.' diyor. Kara para aklama konusunda Rum kesimi de dünyada en bilinen yerlerden bir tanesi. Kardeşim bunun karşılığı silah vermek mi? Silahı kime karşı veriyorsun? Türklere karşı veriyorsun. Biz ne yaptık? Onlar bir karar aldı biz de ilave takviyeler yaptık, yapıyoruz. Onlar karar alır, biz adım atarız. Hani var ya 'Onlar konuşur AK Parti yapar'. Onlar konuşur, Türkiye yapar kardeşim. Yunanistan konusunda da biliyorsunuz Yunanistan'da bazı üsler var. Soruyoruz, 'Bunları Rusya'ya karşı yapıyoruz, Doğu Akdeniz'de Rusya'nın mevcudiyeti var.' diyorlar ama şunu da söylüyoruz; bunu Yunanistan için de Rum kesimi için de söylüyoruz, onların arkasında kimin olduğu önemli değil, karşısında kim var o önemli. Türkiye önemli, arkasında kimin olduğu hiç önemli değil."

Çavuşoğlu, kentin turizminin gelişmesi adına yatırımcılara yönelik çağrısının sorulması üzerine, ilgili bakanlıkların Mersin'e her türlü desteği vereceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından AK Parti'ye katılanlara rozet takıldı.

Toplantıya AK Parti Mersin Milletvekilleri Zeynep Gül Yılmaz ve Hacı Özkan, Adana milletvekilleri Ahmet Zenbilci, Tamer Dağlı ve Abdullah Doğru, Hatay milletvekilleri Hüseyin Yayman, Hüseyin Şanverdi ve Sabahat Özgürsoy Çelik, Antalya Milletvekili Kemal Çelik, Osmaniye Milletvekili Mücahit Durmuşoğlu, AK Parti MKYK üyeleri Fatma Güldemet Sarı ve Nazan Aytop, AK Parti Mersin İl Başkanı Cesim Ercik ve partililer katıldı.

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21/10/2022 14:53