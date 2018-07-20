HABER KIBRIS

Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Mesajı

Çavuşoğlu, harekatın 44. yıl dönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından mesaj paylaştı.

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20/07/2018

Çavuşoğlu'ndan Kıbrıs Mesajı

TC Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü vesilesiyle, "Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.
Çavuşoğlu, harekatın 44. yıl dönümü dolayısıyla resmi Twitter hesabından mesaj paylaştı.
Mevlüt Çavuşoğlu mesajında, "Şehitlerimizi saygı ve rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti, her zaman Kıbrıs Türk halkının yanında olacaktır." ifadelerini kullandı.

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TAGS: Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs Barış Harekatı
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