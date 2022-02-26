Çavuşoğlu’ndan Lavrov’a operasyonu durdurun çağrısı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik işgalinin üçüncü gününde Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'la görüştü.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Çavuşoğlu, Ukrayna'daki son durumun ele alındığı görüşmede ‘askeri gerginliğin daha da tırmanmasının kimseye faydası olmadığını’ vurguladı. Çavuşoğlu’nun, ‘askeri operasyonların durdurulması çağrısında bulunduğu’ belirtildi.

Açıklamaya göre Çavuşoğlu ayrıca, Türkiye’nin ‘arzu edilmesi halinde, Rusya Federasyonu ile Ukrayna arasında gerçekleştirilebilecek müzakerelere ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu’ yineledi.

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26/02/2022 15:09