Çavuşoğlu'ndan Lefke Gazi Lisesi Açıklaması

KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Lefke Gazi Lisesi'yle ilgili olarak basın ve sosyal medyada yapılan açıklamalara yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu, okulun mevcut durumuyla ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla yazılı bir açıklama yaptı.

AÇIKLAMA ŞÖYLE:

Çok kıymetli Lefke halkımız, bugün itibarıyla basın veya sosyal medya aracılığıyla Lefke Gazi lisesine yönelik olarak ,zamana bağlı olarak oluşan manevi bağ nedeniyle birçok açıklama ve yorumlar yaparak sitemlerinizi dile getirmektesiniz. Yapılan açıklamaların bir kısmını takip ettiğimden sizleri yanıltmaya yönelik paylaşımları önlemek adına bazı bilgileri paylaşmak istedim.

1.Can güvenliği esastır

2.Öğrencilerimizin eğitimi vazgeçilemez

3.Mühendislerin yaptığı testler sonucunda ortaya koydukları raporlara uygun şekilde hareket etmek zorunluluğumuzu herkesin kabul etmesi gerekmektedir.

4.Güçlendirme veya yıkım kararını Milli Eğitim Bakanlığı değil mühendisler raporlara bağlı olarak vermektedir.

5.Prefabrik sınıflar kalıcı değil geçicidir.Bu sınıflar 48 m2 ve çift klima olarak standart sınıf büyüklüğünde düzenlenmektedir 6.Okulumuzun yeni projesi okul hakkında rapor düzenleyen mühendisler tarafından lefkenin dokusuna uygun çizilecektir.Proje hazırlanınca vakit kaybetmeden ihalesi yapılacaktır.

7.Eğitimi kesintiye uğratmamak adına ben de dahil ,defalarca okula gelip teknik incelemelere katılıp toplantılar yaparak kararlarımızı aldık.

Bu kararların tümü duygusal olarak değil raporlara göre alınmıştır.

Bu kararlar zorunluluktan planlanmıştır.Yukarıda belirttiğim bilgileri dikkate alarak yorum ve açıklama yapmanız 16 eylülde başlayacak olan 2024/2025 eğitim öğretim yılına daha fazla katkı sağlayacaktır düşüncesiyle saygı ve selamlarımı sunarım.