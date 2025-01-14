Çavuşoğlu'ndan Öğrencilere Yönelik Çağrı: ''İhtiyaç Olan Alanlarda Tercih Yapın''

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu, üniversite sayısına değinerek, üniversite açarken beklentinin ülke ihtiyacı değil dünya insanına hizmet etmek olduğunu söyledi. Çavuşoğlu, üniversitelerde dünyanın çok farklı ülkelerinden çok sayıda öğrencinin eğitim aldığını ifade etti.

Uluslararası öğrenci sayılarına değinen Çavuşoğlu, KKTC insan gücünü yetiştirmek için üniversite kurulmadığını, yabancı öğrencilerin de ülkede eğitim aldığını söyledi.

Çavuşoğlu, ihtiyaç fazlası bölümlere burs vermediklerini, bakanlığın 60-70 bölümü ihtiyaç fazlası olarak niteleyerek, burs vermediğini belirtti ve “Kendi insan gücümüzü planlama yönünde burslara ona göre vermekteyiz” dedi.

Öğrencilerin nitelikli olarak mezun edilmelerinin görevleri olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, bazı üniversitelerin dünya sıralamalarında yer aldığını, bunun gurur verici olduğunu belirtti.

Kredi ve Yurtlar Kurumu'nu ve bursunu getiren bir bakan olduğunu, bu kararla birlikte öğrenci sayılarında yükseliş yaşandığını anımsatan Çavuşoğlu, bunun ardından rekabeti artırmak adına üniversite açma izni verildiğini ancak kendisinin hiçbir zaman üniversite izni vermediğini ifade etti.

Çavuşoğlu, akademisyenlerin niteliği ve öğrencilerin işsiz kalmaları konularının sürpriz konular olmadığını, bilinen konular olduğunu söyleyerek, üniversite eğitiminin kamuya girişi garantilemediğini, kamu sınavlarının adil olarak yapıldığını söyledi.

Ailelere çağrıda bulunan Çavuşoğlu, çocuklara meslek edinmeleri yönünde çaba harcamalarını tavsiye ederek, nitelikli eleman yetişmesinin önemine vurgu yaptı.

Eğitim planlamasına önem verdiklerini önemli olanın üniversite mezunu değil meslek sahibi olmak olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, bu yönde meslek liselerini geliştirmeye önem verdiklerini, toplumun ihtiyaç duyduğu branşlara yönelik de burs verildiğini kaydetti.

Çavuşoğlu, İngilizce matematik, fizik, kimya, coğrafya, psikoloji gibi alanlarda ihtiyaç olduğunu söyleyerek, bu yıl tercih yapacak öğrencilere bu yönde tercihi yapma çağrısında bulundu.

Öğrencilerin tıpa ilgisinin fazla olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Hepsi Kıbrıs’a dönecekse işsiz doktorlar olacak ama yurt dışına yerleşme planı olanlar var.” dedi.

Çavuşoğlu, bu gençlerin ülkeden ayrılmalarının, göç etmelerinin üzücü olduğunu ancak farklı ülkelerde de olsa insanlığa hizmet edecek olmalarının gurur verici olduğunu belirtti.

KKTC’den mezun öğrencilerin TUS’ta başarılı olmalarının güven verici olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, vaka görme açısından da Türkiye ile iş birliğine giderek, hasta tecrübesi sağlanmasına yönelik görüşlerini oradaki yetkililerle paylaştığını kaydetti.

Açma ön izinleri ile ilgili YÖDAK ile görüşmeler yaptıklarını dile getiren Çavuşoğlu, kurumsallığı ön planda tuttuklarını belirtti.

Çavuşoğlu, YÖDAK Başkanı'nın kendisine, sahte diploma konusundaki raporun çıktığını söylediğini dile getirerek, Yönetim Kurulu’ndan geçtikten sonra kendileriyle paylaşılacağını ifade etti.

“YÖDAK’ın daha güçlü hale getirilmesi yönünde onlara destek olmak görevimizdir” diyen Çavuşoğlu, eldeki imkanlarla çalışmalar sürdürüldüğünü belirtti.